03:05 ()
Свернуть список

Барселона - Бенфика 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 19:45
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
11 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Барселона
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бенфика, которое состоится 11 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бенфика
Лиссабон, Португалия
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
1УкраинаврАнатолий Трубин
44ПортугалиязщТомаш Араужу
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
26ШвециязщСамуэль Даль
8НорвегияпзФредрик Эурснес
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
10ТурцияпзОркун Кёкчю
17ТурцияпзКерем Актюркоглу
14ГрециянпВангелис Павлидис
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ПортугалияБруну Лаже
История личных встреч
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБенфика0 : 1Барселона
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турБенфика4 : 5Барселона
23.11.2021Лига чемпионовГруппа E. 5-й турБарселона0 : 0Бенфика
29.09.2021Лига чемпионовГруппа E. 2-й турБенфика3 : 0Барселона
05.12.2012Лига чемпионовГруппа G. 6-й турБарселона0 : 0Бенфика
02.10.2012Лига чемпионовГруппа G. 2-й турБенфика0 : 2Барселона
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБенфика0 : 1Барселона
02.03.2025Испания — Примера26-й турБарселона4 : 0
25.02.2025Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчБарселона4 : 4
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 2Барселона
17.02.2025Испания — Примера24-й турБарселона1 : 0
08.03.2025Португалия — Примейра25-й турБенфика3 : 0
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБенфика0 : 1Барселона
26.02.2025Кубок Португалии1/4 финалаБенфика1 : 0
22.02.2025Португалия — Примейра23-й турБенфика3 : 0
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБенфика3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 1:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 11.03
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 11.03
Бавария
Байер
3 : 0 11.03
Бенфика
Барселона
0 : 1 11.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close