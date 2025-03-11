Барселона - Бенфика 11 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 11-03-2025 19:45
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
11 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бенфика, которое состоится 11 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Бруну Лаже
История личных встреч
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|23.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 0
|05.12.2012
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|0 : 0
|02.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 1:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|11.03
| Бавария
Байер
|3 : 0
|11.03
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05