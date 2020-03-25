Киргизия - Катар 25 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 25-03-2025 15:45
25 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Киргизия - Катар, которое состоится 25 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Киргизия
Катар
Главные тренеры
|Штефан Таркович
|Тинтин Маркес
История личных встреч
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 3-й тур
|3 : 1
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 7-й тур
|1 : 0
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 6-й тур
|2 : 3
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 5-й тур
|3 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 4-й тур
|1 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 3-й тур
|3 : 1
|20.03.2025
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 7-й тур
|5 : 1
|27.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|24.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Кубок Персидского залива
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 6-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иран
|7
|19
|2
|Узбекистан
|7
|16
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|7
|10
| 4
Плей-офф
|Катар
|7
|10
|5
|Киргизия
|7
|3
|6
|КНДР
|7
|2
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Южная Корея
|7
|15
|2
|Иордания
|7
|12
| 3
Плей-офф
|Ирак
|7
|12
| 4
Плей-офф
|Оман
|7
|7
|5
|Кувейт
|7
|5
|6
|Палестина
|7
|3
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|7
|19
|2
|Австралия
|7
|10
| 3
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|7
|9
| 4
Плей-офф
|Индонезия
|7
|6
|5
|Бахрейн
|7
|6
|6
|Китай
|7
|6