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Киргизия - Катар 25 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 25-03-2025 15:45
25 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур
Киргизия
Катар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Киргизия - Катар, которое состоится 25 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Киргизия
Катар
Главные тренеры
Словакия Штефан Таркович
Испания Тинтин Маркес
История личных встреч
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Катар3 : 1Киргизия
20.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 7-й тур 1 : 0Киргизия
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур Киргизия2 : 3
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 5-й тур 3 : 0Киргизия
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур Киргизия1 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Катар3 : 1Киргизия
20.03.2025 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 7-й тур Катар5 : 1
27.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 3-й тур 1 : 1Катар
24.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 2-й тур 2 : 1Катар
21.12.2024 Кубок Персидского залива Группа A. 1-й тур 1 : 1Катар
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур 5 : 0Катар
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран719
2 Узбекистан716
3
Плей-офф
ОАЭ710
4
Плей-офф
Катар710
5 Киргизия73
6 КНДР72
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея715
2 Иордания712
3
Плей-офф
Ирак712
4
Плей-офф
Оман77
5 Кувейт75
6 Палестина73
Группа 3
КомандаИО
1 Япония719
2 Австралия710
3
Плей-офф
Саудовская Аравия79
4
Плей-офф
Индонезия76
5 Бахрейн76
6 Китай76

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