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Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Астон Вилла
Бирмингем
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
20 Камерун пз Карлос Балеба
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
25 Парагвай пз Диего Гомес
8 Германия нп Браян Груда
11 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
3 Франция зщ Аксель Дисаси
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
9 Англия пз Маркус Рашфорд
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
21 Испания нп Марко Асенсио
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Астон Вилла
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Астон Вилла
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 3 : 4
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Астон Вилла
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Астон Вилла3 : 0
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Астон Вилла
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Астон Вилла
28.02.2025 Кубок Англии 1/8 финала Астон Вилла2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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