Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|20
|пз
|Карлос Балеба
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|25
|пз
|Диего Гомес
|8
|нп
|Браян Груда
|11
|нп
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Аксель Дисаси
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|21
|нп
|Марко Асенсио
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|28.02.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9