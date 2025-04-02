Ливерпуль - Эвертон 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 21:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
02 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Эвертон, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Алисон Бекер
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|нп
|Луис Диас
|18
|нп
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|18
|зщ
|Эшли Янг
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Арне Слот
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 4
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9