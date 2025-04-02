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Ливерпуль - Эвертон 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 21:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
02 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ливерпуль
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Эвертон, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Эвертон
Ливерпуль
1 Бразилия вр Алисон Бекер
78 Англия зщ Джарелл Куанса
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Колумбия нп Луис Диас
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
18 Англия зщ Эшли Янг
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
37 Англия пз Джеймс Гарнер
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
14 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 2Ливерпуль
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон2 : 0Ливерпуль
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
13.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Эвертон1 : 4Ливерпуль
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль0 : 2Эвертон
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Эвертон2 : 2Ливерпуль
21.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал Ливерпуль1 : 2
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль0 : 1 1 : 4
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль3 : 1
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Ливерпуль
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль2 : 0
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Эвертон
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Эвертон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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