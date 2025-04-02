Милан - Интер 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 21:00
02 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|18.01.2023
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 3
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинала Кубка Италии: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|1 : 2
| Пиза
Чезена
|0 : 1
| Удинезе
Салернитана
|3 : 1
| Дженоа
Сампдория
|1 : 1 5 : 6
| Монца
Брешия
|3 : 1
| Наполи
Палермо
|5 : 0
1/8 финала
| Болонья
Монца
|4 : 0
| Милан
Сассуоло
|6 : 1
| Фиорентина
Эмполи
|2 : 2 3 : 4
| Лацио
Наполи
|3 : 1
| Ювентус
Кальяри
|4 : 0
| Аталанта
Чезена
|6 : 1
| Рома
Сампдория
|4 : 1
| Интер М
Удинезе
|2 : 0
1/4 финала
| Аталанта
Болонья
|0 : 1
| Милан
Рома
|3 : 1
| Интер М
Лацио
|2 : 0
| Ювентус
Эмполи
|1 : 1 2 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Эмполи
Болонья
|01.04
|24.04
|Команда
|1
|2
| Милан
Интер М
|02.04
|23.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|14.05