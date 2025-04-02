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Милан - Интер 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 21:00
02 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
Милан
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Интер М, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Интер М
Милан
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1Интер М
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 3Милан
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Интер М1 : 2Милан
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2Интер М
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1Милан
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2Интер М
05.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Интер М1 : 0Милан
18.01.2023 Суперкубок Италии Финал Милан0 : 3Интер М
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Милан3 : 2Интер М
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 2 : 1Милан
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Милан2 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 3Милан
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Милан1 : 2
27.02.2025 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 1Милан
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Интер М2 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 2Интер М
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Интер М2 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Интер М3 : 2
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 2Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинала Кубка Италии: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
4 : 0
Аталанта
Чезена
6 : 1
Рома
Сампдория
4 : 1
Интер М
Удинезе
2 : 0
1/4 финала
Аталанта
Болонья
0 : 1
Милан
Рома
3 : 1
Интер М
Лацио
2 : 0
Ювентус
Эмполи
1 : 1 2 : 4
1/2 финала
Команда12
Эмполи
Болонья
01.0424.04
Команда12
Милан
Интер М
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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