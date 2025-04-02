04:20 ()
Свернуть список

Бенфика - Фаренсе 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия);
Бенфика
Фаренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фаренсе, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фаренсе
Фару
1 Украина вр Анатолий Трубин
3 Испания зщ Альваро Фернандес
26 Швеция зщ Самуэль Даль
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
17 Турция нп Керем Актюркоглу
27 Португалия нп Брума
19 Италия нп Андреа Белотти
33 Португалия вр Рикарду Велью
4 Португалия зщ Artur Jorge
5 Португалия зщ Томаш Рибейру
28 Бразилия зщ Pastor
31 Бразилия зщ Дерик Теодоро Сантос Полони
3 Испания зщ Марко Морено
93 Португалия пз Miguel Menino
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
20 Португалия пз Рони Лопеш
9 Португалия нп Тумане
7 Португалия нп Элвеш Бальде
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
14.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Фаренсе1 : 3Бенфика
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Фаренсе1 : 2Бенфика
22.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Фаренсе1 : 3Бенфика
08.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 1Фаренсе
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Фаренсе0 : 0Бенфика
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Бенфика3 : 2Фаренсе
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 3Бенфика
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 3Бенфика
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Бенфика
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 0
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бенфика0 : 1
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Фаренсе0 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Фаренсе
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Фаренсе0 : 1
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Фаренсе
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Фаренсе0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2662
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2746
6 Витория Гимарайнш2742
7 Каза Пия2739
8 Фамаликан2737
9 Эшторил2736
10 Морейренсе2732
11 Риу Аве2729
12 Арока2729
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2623
15 АВС2723
16
Стыковая зона
Эштрела2723
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close