Бенфика - Фаренсе 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 21:15
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фаренсе, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фаренсе
Фару
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|27
|нп
|Брума
|19
|нп
|Андреа Белотти
|33
|вр
|Рикарду Велью
|4
|зщ
|Artur Jorge
|5
|зщ
|Томаш Рибейру
|28
|зщ
|Pastor
|31
|зщ
|Дерик Теодоро Сантос Полони
|3
|зщ
|Марко Морено
|93
|пз
|Miguel Menino
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|20
|пз
|Рони Лопеш
|9
|нп
|Тумане
|7
|нп
|Элвеш Бальде
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|22.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|08.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 2
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|27
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Фамаликан
|27
|37
|9
|Эшторил
|27
|36
|10
|Морейренсе
|27
|32
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|26
|23
|15
|АВС
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15