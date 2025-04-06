Фулхэм - Ливерпуль 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ливерпуль, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|18
|пз
|Андреас Перейра
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|22
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Марку Силва
|Арне Слот
История личных встреч
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|24.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|9
|Борнмут
|31
|45
|10
|Фулхэм
|30
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|30
|41
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Эвертон
|31
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10