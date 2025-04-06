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Фулхэм - Ливерпуль 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ливерпуль, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
18 Бразилия пз Андреас Перейра
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
22 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
17 Англия пз Кёртис Джонс
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
7 Колумбия нп Луис Диас
20 Португалия нп Диогу Жота
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 2Фулхэм
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 3Ливерпуль
24.01.2024 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Фулхэм1 : 1Ливерпуль
10.01.2024 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ливерпуль2 : 1Фулхэм
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль4 : 3Фулхэм
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Фулхэм
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Фулхэм2 : 2Ливерпуль
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль0 : 1Фулхэм
13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 1Ливерпуль
17.03.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Фулхэм1 : 2Ливерпуль
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Фулхэм
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Фулхэм0 : 3
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Фулхэм2 : 0
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 3 : 4Фулхэм
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль1 : 0
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал Ливерпуль1 : 2
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль0 : 1 1 : 4
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль3 : 1
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3147
9 Борнмут3145
10 Фулхэм3045
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3041
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Эвертон3135
15 Вест Хэм Юнайтед3135
16 Тоттенхэм Хотспур3034
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

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