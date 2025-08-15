Ливерпуль - Борнмут 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 21:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
15 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Борнмут, которое состоится 15 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Борнмут
|1
|вр
|Алисон Бекер
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
|7
|нп
|Дэвид Брукс
Главные тренеры
|Арне Слот
|Андони Ираола
История личных встреч
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|21.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|9 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|0
|0
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|7
|Вулверхэмптон
|0
|0
|8
|Ливерпуль
|0
|0
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|10
|Эвертон
|0
|0
|11
|Борнмут
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Фулхэм
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|18
|Астон Вилла
|0
|0
|19
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|20
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0