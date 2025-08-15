22:00 ()
Ливерпуль - Борнмут 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 21:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
15 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ливерпуль
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Борнмут, которое состоится 15 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
1 Бразилия вр Алисон Бекер
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
3 Франция зщ Адриен Трюффер
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
23 Англия зщ Джеймс Хилл
12 США пз Тайлер Адамс
8 Англия пз Алекс Скотт
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Испания Андони Ираола
История личных встреч
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Борнмут0 : 2Ливерпуль
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль3 : 0Борнмут
21.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут0 : 4Ливерпуль
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Борнмут1 : 2Ливерпуль
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль3 : 1Борнмут
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Борнмут1 : 0Ливерпуль
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль9 : 0Борнмут
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ливерпуль2 : 1Борнмут
07.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут0 : 3Ливерпуль
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль3 : 0Борнмут
10.08.2025 Суперкубок Англии — 2025 Финал 2 : 2 3 : 2Ливерпуль
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль3 : 2
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль4 : 1
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Ливерпуль
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль2 : 4
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Борнмут0 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 4 : 1Борнмут
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 0 : 3Борнмут
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Борнмут2 : 0
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Борнмут
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бёрнли00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед00
5
Лига Европы
Сандерленд00
6 Тоттенхэм Хотспур00
7 Вулверхэмптон00
8 Ливерпуль00
9 Вест Хэм Юнайтед00
10 Эвертон00
11 Борнмут00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Фулхэм00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18 Астон Вилла00
19 Манчестер Юнайтед00
20 Ньюкасл Юнайтед00

