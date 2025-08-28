Интер Майами - Орландо Сити 28 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 28-08-2025 02:30
28 Августа 2025 года в 03:30 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 1/2 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Орландо Сити, которое состоится 28 Августа 2025 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Орландо Сити
Орландо, США
История личных встреч
|11.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|19.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 3
|16.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|03.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 0
|25.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|03.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|3 : 1
|21.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 3
|06.10.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 1
|10.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|28.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|21.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|2 : 1
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|11.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|07.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Кубок лиг MLS + MX. 3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|5 : 1
|21.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 6
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|11.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|07.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Кубок лиг MLS + MX. 3-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала
| Интер Майами
УАНЛ Тигрес
|2 : 1
| Толука
Орландо Сити
|0 : 0 5 : 6
| Сиэтл Саундерс
Пуэбла
|0 : 0 4 : 3
| Лос-Анджелес Гэлакси
Пачука
|2 : 1
1/2 финала
| Интер Майами
Орландо Сити
|28.08
| Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
|28.08
Финал
| SF1
SF2
|31.08