Интер Майами - Орландо Сити 28 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 28-08-2025 02:30
28 Августа 2025 года в 03:30 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 1/2 финала
Интер Майами
Орландо Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Орландо Сити, которое состоится 28 Августа 2025 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами, США
Орландо Сити
Орландо, США
История личных встреч
11.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити4 : 1Интер Майами
19.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 3Орландо Сити
16.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити0 : 0Интер Майами
03.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 0Орландо Сити
25.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Орландо Сити1 : 1Интер Майами
03.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами3 : 1Орландо Сити
21.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 3Орландо Сити
06.10.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 1Орландо Сити
10.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 0Интер Майами
28.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити0 : 0Интер Майами
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
21.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами2 : 1
17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
11.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити4 : 1Интер Майами
07.08.2025 Кубок лиг MLS + MX Кубок лиг MLS + MX. 3-й тур Интер Майами3 : 1
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 5 : 1Орландо Сити
21.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала 0 : 0 5 : 6Орландо Сити
17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити3 : 1
11.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Орландо Сити4 : 1Интер Майами
07.08.2025 Кубок лиг MLS + MX Кубок лиг MLS + MX. 3-й тур Орландо Сити5 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала
Интер Майами
УАНЛ Тигрес
2 : 1
Толука
Орландо Сити
0 : 0 5 : 6
Сиэтл Саундерс
Пуэбла
0 : 0 4 : 3
Лос-Анджелес Гэлакси
Пачука
2 : 1
1/2 финала
Интер Майами
Орландо Сити
28.08
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
28.08
Финал
SF1
SF2
31.08

