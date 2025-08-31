Интер М - Удинезе 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
31 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Ян Зоммер
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Петар Сучич
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|90
|вр
|Рэзван Сава
|13
|зщ
|Николо Бертола
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|28
|зщ
|Умар Соле
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|4
|пз
|Санди Ловрич
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|17
|нп
|Икер Браво
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Коста Руньяич
История личных встреч
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|5 : 1
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|30.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|0 : 2
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|2
|3
|7
|Рома
|1
|3
|8
|Пиза
|1
|1
|9
|Аталанта
|1
|1
|10
|Кальяри
|1
|1
|11
|Фиорентина
|1
|1
|12
|Удинезе
|1
|1
|13
|Верона
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Лечче
|2
|1
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0