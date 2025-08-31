01:26 ()
Интер М - Удинезе 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
31 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Интер М
Удинезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
1ШвейцарияврЯн Зоммер
5ФранциязщБенжамен Павар
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ХорватияпзПетар Сучич
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
90РумынияврРэзван Сава
13ИталиязщНиколо Бертола
31ДаниязщТомас Кристенсен
28ФранциязщУмар Соле
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
14ФранцияпзАртюр Атта
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
4СловенияпзСанди Ловрич
9АнглиянпКинан Дэвис
17ИспаниянпИкер Браво
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
30.03.2025Италия — Серия А30-й турИнтер М2 : 1Удинезе
19.12.2024Кубок Италии1/8 финала. 1-й матчИнтер М2 : 0Удинезе
28.09.2024Италия — Серия А6-й турУдинезе2 : 3Интер М
08.04.2024Италия - Серия А31-й турУдинезе1 : 2Интер М
09.12.2023Италия - Серия А15-й турИнтер М4 : 0Удинезе
18.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турИнтер М3 : 1Удинезе
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турУдинезе3 : 1Интер М
01.05.2022Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 2Интер М
31.10.2021Италия - Серия А11-й турИнтер М2 : 0Удинезе
23.05.2021Италия - Серия А38-й турИнтер М5 : 1Удинезе
25.08.2025Италия — Серия А1-й турИнтер М5 : 0
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Интер М2 : 0
12.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Интер М
08.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Интер М
30.06.2025Клубный чемпионат мира — 20251/8 финалаИнтер М0 : 2
25.08.2025Италия — Серия А1-й турУдинезе1 : 1
18.08.2025Кубок Италии1/32 финалаУдинезе2 : 0
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Удинезе
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Удинезе
25.05.2025Италия — Серия А38-й турУдинезе2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Милан23
7 Рома13
8 Пиза11
9 Аталанта11
10 Кальяри11
11 Фиорентина11
12 Удинезе11
13 Верона11
14 Дженоа11
15 Лечче21
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

