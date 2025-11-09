НЕК Неймеген - Гронинген 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 15:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
09 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гронинген, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|25
|пз
|Сами Уаисса
|23
|пз
|Кодаи Сано
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|нп
|Брайан Линссен
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|17
|пз
|David van der Werff
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|6 : 0
|25.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 3
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|31.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|05.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 1
|22.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
|9
|НЕК Неймеген
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|9
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9