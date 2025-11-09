02:44 ()
НЕК Неймеген - Гронинген 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 15:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
09 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гронинген, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гронинген
Гронинген
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
14 Израиль зщ Элазар Даса
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
23 Япония пз Кодаи Сано
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
10 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
18 Япония нп Коки Огава
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
17 Нидерланды пз David van der Werff
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген2 : 1НЕК Неймеген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген6 : 0Гронинген
25.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген0 : 1НЕК Неймеген
26.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гронинген
12.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген4 : 3НЕК Неймеген
19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гронинген1 : 2НЕК Неймеген
31.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 0Гронинген
05.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген2 : 0НЕК Неймеген
05.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гронинген
22.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гронинген0 : 0НЕК Неймеген
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 2НЕК Неймеген
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НЕК Неймеген3 : 3
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген2 : 1
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гронинген1 : 1
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 2Гронинген
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гронинген0 : 2
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 2Гронинген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Гронинген0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
9 НЕК Неймеген1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1210
16
Стыковая зона
Телстар129
17
Зона вылета
ПЕК Зволле119
18
Зона вылета
Хераклес129

