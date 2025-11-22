22:49 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Неман - Витебск 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 13:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
22 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Неман
Витебск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Витебск, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Витебск
Витебск
История личных встреч
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Витебск0 : 0Неман
07.05.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Витебск1 : 0Неман
15.04.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман3 : 0Витебск
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1Неман
21.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Неман0 : 1Витебск
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Неман2 : 1Витебск
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск0 : 0Неман
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман1 : 1Витебск
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск2 : 2Неман
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 0Неман
12.11.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 0 5 : 4Неман
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 4Неман
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Неман0 : 2
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Неман
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Витебск1 : 1
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 2Витебск
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 1Витебск
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2854
4 Динамо-Брест2848
5 Торпедо-БелАЗ2845
6 Ислочь2845
7 Минск2845
8 Неман2842
9 Гомель2840
10 БАТЭ2837
11 Витебск2831
12 Арсенал Дз2830
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2825
15
Зона вылета
Слуцк2821
16
Зона вылета
Молодечно2811

