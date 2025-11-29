Балтика - Спартак М 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 18:30
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
29 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Вадим Юрьевич Романов (и.о.)
История личных встреч
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|25.04.2025
|Россия — МФЛ
|7-й тур
|2 : 1
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|14.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь регионов)
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|31.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|30.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион — 1998
|23-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 2
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 5
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 3
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Балтика» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|16
|34
|2
|ЦСКА
|16
|33
|3
|Зенит
|16
|33
|4
|Локомотив М
|16
|31
|5
|Балтика
|16
|29
|6
|Спартак М
|16
|28
|7
|Рубин
|16
|23
|8
|Акрон
|16
|21
|9
|Динамо М
|16
|20
|10
|Ростов
|16
|18
|11
|Крылья Советов
|16
|17
|12
|Ахмат
|16
|16
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|16
|12
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|16
|8