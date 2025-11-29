04:45 ()
Балтика - Спартак М 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 18:30
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
29 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Балтика
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Вадим Юрьевич Романов (и.о.)
История личных встреч
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Балтика1 : 1Спартак М
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М0 : 3Балтика
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур Спартак М2 : 1Балтика
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М3 : 1Балтика
14.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь регионов) Балтика1 : 0Спартак М
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика3 : 1Спартак М
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Балтика0 : 2Спартак М
31.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М2 : 1Балтика
29.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 2Балтика
30.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион — 1998 23-й тур Балтика1 : 1Спартак М
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 0 : 2Балтика
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Балтика
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Балтика2 : 5
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Балтика1 : 1
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 3 : 0Балтика
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 3Спартак М
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М1 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Спартак М2 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Спартак М
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 3 : 2Спартак М
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Балтика» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1634
2 ЦСКА1633
3 Зенит1633
4 Локомотив М1631
5 Балтика1629
6 Спартак М1628
7 Рубин1623
8 Акрон1621
9 Динамо М1620
10 Ростов1618
11 Крылья Советов1617
12 Ахмат1616
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1612
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород168

