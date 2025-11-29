04:48 ()
Динамо Мн - МЛ Витебск 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Динамо Мн
МЛ Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - МЛ Витебск, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
03.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур МЛ Витебск2 : 0Динамо Мн
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 0 : 2Динамо Мн
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Динамо Мн1 : 0
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Динамо Мн
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 3Динамо Мн
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур МЛ Витебск5 : 0
07.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 1МЛ Витебск
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур МЛ Витебск3 : 1
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1МЛ Витебск
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур МЛ Витебск4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2967
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2962
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2954
4 Динамо-Брест2948
5 Минск2948
6 Торпедо-БелАЗ2946
7 Ислочь2946
8 Неман2945
9 БАТЭ2940
10 Гомель2940
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Сморгонь2928
14
Стыковая зона
Нафтан2925
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2911

Отзывы и комментарии к матчу

