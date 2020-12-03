03:39 ()
Наполи - Кальяри 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 19:00
03 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Наполи
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Кальяри, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Наполи1 : 0Кальяри
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Наполи2 : 0Кальяри
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Кальяри0 : 4Наполи
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Кальяри1 : 1Наполи
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Наполи2 : 1Кальяри
21.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Кальяри1 : 1Наполи
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Наполи2 : 0Кальяри
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Наполи1 : 1Кальяри
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Кальяри1 : 4Наполи
16.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри0 : 1Наполи
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 1Наполи
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Наполи2 : 0
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Наполи3 : 1
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 0Наполи
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Наполи0 : 0
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Кальяри
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Кальяри
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 2 : 0Кальяри
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Кальяри1 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
02.12
Аталанта
Дженоа
03.12
Наполи
Кальяри
03.12
Интер М
Венеция
03.12
Болонья
Парма
04.12
Лацио
Милан
04.12
Рома
Торино
13.01
Фиорентина
Комо
27.01
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Команда12
Winner EF3
Winner EF4
04.0204.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

