«Аяксу» понадобился защитник «Барселоны»

Дата публикации: 10-02-2022

Серджино Дест, выступающий за «Барселону», может вновь оказаться в Эредивизи.



По информации «Fichajes», вариант с подписанием 21-летнего американца рассматривает «Аякс», цвета которого он защищал ранее.



В скором времени амстердамскую команду могут покинуть Нуссаир Мазрауи и Николас Тальяфико. Кандидатуру Деста руководство «Аякса» рассматривает в качестве усиления потенциально проблемной зоны.



«Барселона» подписала американца осенью 2020 года, заключив с ним 5-летнее соглашение. «Аякс» получил за своего игрока 21 млн евро. В нынешнем сезоне Дест появлялся на поле в футболке «сине-гранатовых» в 19 поединках и отметился 3 голевыми пасами.



Рыночная стоимость хавбека равняется 18 млн евро (Transfermarkt.de).