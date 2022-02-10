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«Аяксу» понадобился защитник «Барселоны»

Дата публикации: 10-02-2022

Серджино Дест, выступающий за «Барселону», может вновь оказаться в Эредивизи.

По информации «Fichajes», вариант с подписанием 21-летнего американца рассматривает «Аякс», цвета которого он защищал ранее.

В скором времени амстердамскую команду могут покинуть Нуссаир Мазрауи и Николас Тальяфико. Кандидатуру Деста руководство «Аякса» рассматривает в качестве усиления потенциально проблемной зоны.

«Барселона» подписала американца осенью 2020 года, заключив с ним 5-летнее соглашение. «Аякс» получил за своего игрока 21 млн евро. В нынешнем сезоне Дест появлялся на поле в футболке «сине-гранатовых» в 19 поединках и отметился 3 голевыми пасами.

Рыночная стоимость хавбека равняется 18 млн евро (Transfermarkt.de).

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