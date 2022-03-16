Мазрауи решил перейти в «Барселону» и отклонил предложения «Баварии» и «Боруссии»

Дата публикации: 16-03-2022

Ресурс «Sport1» утверждает, что Нуссаир Мазрауи определился со своим будущим клубом. По данным источника, в переходе 24-летнего марокканца были заинтересованы «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария», но защитник сделал выбор в пользу «Барселоны».



Ранее ряд источников писали, что каталонцы предложили Мазрауи соглашение до 2026 года с зарплатой в 4 млн евро за сезон. Контрактом также предусмотрены бонусы, увеличивающие общую сумму выплат до 5 млн евро за сезон.



Мазрауи воспитывался в структуре «Аякса». За основу амстердамского клуба он впервые сыграл в феврале 2018 года. В сезоне 2021/2022 Нуссаир провел 29 матчей (5 забитых голов, 4 ассиста).



Стоимость марокканца равняется 20 млн евро.