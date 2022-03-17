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«Аякс» просит у «Интера» 35 млн евро за Аллера

Дата публикации: 17-03-2022

«La Gazzetta dello Sport» публикует подробности переговоров относительно перехода Себастьяна Аллера в «Интер».

По данным источника, миланцы уже обсудили возможность трансфера с представителями форварда «Аякса». Итальянскую команду оповестили, что за своего подопечного амстердамский клуб хочет получить 35 млн евро. «Интер» счел данный ценник слишком высоким. Однако переговоры между сторонами продолжатся, поскольку сам Аллер хочет стать игроком миланцев.

Соглашение нападающего с «божьими сыновьями» рассчитано до лета 2025 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 34 встречах (32 забитых мяча, 9 ассистов).

Рыночная стоимость ивуарийца – 30 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).

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