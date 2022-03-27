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Экс-форвард «МЮ» и «Реала» ван Нистелрой возглавит ПСВ

Дата публикации: 27-03-2022

Руд ван Нистелрой, известный футбольному миру по выступлениям за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», летом может стать наставником ПСВ.

«Чемпионат», указывая в качестве источника издание «De Telegraaf», сообщает, что переговоры между специалистом и клубом уже завершены. Голландец, ранее работавший с молодежкой ПСВ, согласился возглавить основу команды.

Карьеру футболиста ван Нистелрой завершил в 2012 году, успев к этому времени выиграть АПЛ вместе с «МЮ» и дважды завоевать чемпионство в Ла Лиге в составе «Реала». Примечательно, что в Манчестер голландец перебрался именно из ПСВ, которым вскоре, вероятно, ему предстоит руководить.

В статусе тренера ван Нистелрой работает в клубе из Эйндховена с 2016 года.

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