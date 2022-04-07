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«МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в подписании игрока ПСВ

Дата публикации: 07-04-2022

К Коди Гакпо, выступающему за ПСВ, присматриваются английские гранды. По данным ресурса «Goal», вингер попал в сферу интересов «Арсенала», «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля».

Сам футболист хотел бы перейти в лондонскую команду, поскольку с юных лет наблюдает за «канонирами».

Гакпо воспитывался в структуре ПСВ. Соглашение 22-летнего Коди с клубом из Эйндховена действует до лета 2026 года. В текущем сезоне в активе хавбека 17 голов и 15 результативных передач в 38 поединках. Рыночный ценник на голландца составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

В 2021 году Гакпо впервые сыграл за сборную Нидерландов. Всего на его счету 4 встречи за национальную команду (1 гол, 1 результативная передача).

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