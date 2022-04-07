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Куман сменит ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

Дата публикации: 07-04-2022

Рональда Кумана, ранее возглавлявшего «Барселону», в начале следующего года назначат тренером сборной Нидерландов. Информацией поделилась пресс-служба KNVB (футбольного союза Нидерландов). Куман заключил с организацией контракт со сроком действия до лета 2026 года.

В настоящий момент голландскую сборную возглавляет Луи ван Гал. Ранее СМИ сообщали, что у 59-летнего специалиста обнаружили рак простаты.

Куман работал с командой Нидерландов в 2018-2020 годах. При нем сборная вышла в финал Лиги наций, но в решающем поединке проиграла Португалии.

Ранее Куман тренировал «Валенсию», «Аякс», «Эвертон», «Бенфику» и «Саутгемптон». До октября 2021 года он возглавлял «Барсу», а после ухода из рядов «блаугранас» оставался без работы.

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