Защитник «Аякса» Мазрауи согласовал контракт с «Баварией» до 2026 года

Дата публикации: 10-04-2022

По данным Николо Скиры, Нуссайр Мазрауи в скором времени присоединится к «Баварии». В Германию защитник «Аякса» переедет летом в статусе свободного агента.



Марокканец подпишет с мюнхенской командой соглашение до 2026 года. Контрактом будет предусмотрена возможность пролонгации сотрудничества на 1 год. В «Баварии» Нуссайр будет получать 4 млн евро за сезон.



Мазрауи является воспитанником клуба из Амстердама. За основу «Аякса» он дебютировал зимой 2018 года. В сезоне 2021/2022 в активе 24-летнего футболиста 32 встречи (5 забитых мячей, 4 результативных паса).



Ценник на фулбека равняется 20 млн евро («Transfermarkt»). Соглашение игрока с «Аяксом» действует до июня 2022 года.