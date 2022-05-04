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«Аякс» заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма»

Дата публикации: 04-05-2022

«The Times» сообщает, что «Аякс» прорабатывает вариант с подписанием Стивена Бергвейна, принадлежащего «Тоттенхэму».

Зимой клуб из Амстердама уже пытался договориться с лондонцами о трансфере вингера. Однако «шпоры» отказались продавать своего футболиста за 18 млн евро. Вместе с тем «Тоттенхэм» готов отпустить Бергвейна, поскольку зимой к команде присоединился Деян Кулушевски.

За нынешнюю команду голландец выступает с января 2020 года. За его переход англичане заплатили ПСВ 30 млн евро. В сезоне 21/22 Бергвейн провел за «Тоттенхэм» 29 матчей (4 забитых мяча, 2 голевых паса).

Ценник на 24-летнего игрока равняется 18 млн евро («Transfermarkt»).

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