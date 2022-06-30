«Челси» хочет приобрести Зинченко

Дата публикации: 30-06-2022

Александр Зинченко, правами на которого владеет «Ман Сити», может пополнить состав «Челси». Лондонцам интересен вариант с подписанием украинского защитника. Среди других трансферных целей «аристократов» значатся Натан Аке и Рахим Стерлинг.



«Горожане» готовы расстаться с Зинченко при условии успешного завершения трансфера Марка Кукурельи из «Брайтона».



Украинец выступает за «Сити» с 2016 года. Его прежним клубом была «Уфа». В завершившемся сезоне на счету 25-летнего фулбека 28 игр (5 результативных передач).



Трудовые отношения Зинченко с английским топ-клубом истекают летом 2024 года. Его ориентировочная стоимость равняется 25 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



Источник – издание «Daily Mail».