01:44 ()
Свернуть список

Ростов - Оренбург 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
29 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Ростов
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Оренбург, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Ростов3 : 0Оренбург
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1Ростов
10.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Оренбург2 : 2Ростов
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ростов
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ростов3 : 1Оренбург
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов2 : 1Оренбург
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Оренбург0 : 0Ростов
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Ростов2 : 1Оренбург
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Оренбург3 : 0Ростов
06.10.2018 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Ростов0 : 1Оренбург
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 1 : 2Ростов
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 1Ростов
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ростов1 : 5
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Ростов3 : 1
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) 1 : 3Ростов
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 1 : 0Оренбург
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Оренбург1 : 2
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Оренбург
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Оренбург0 : 4
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) Оренбург2 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2549
3 Динамо М2647
4 Спартак М2642
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2539
7 ЦСКА2638
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Ахмат2629
11 Пари Нижний Новгород2628
12 Балтика2626
13 Факел2526
14 Оренбург2526
15
Зона вылета
Урал2524
16
Зона вылета
Сочи2519

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close