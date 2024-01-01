Ростов - Оренбург 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
29 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Оренбург, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Давид Деограсия
История личных встреч
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|3 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 0
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|2 : 1
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|3 : 0
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 2
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|1 : 3
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|0 : 4
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|26
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|26
|47
|4
|Спартак М
|26
|42
|5
|Локомотив М
|26
|41
|6
|Крылья Советов
|25
|39
|7
|ЦСКА
|26
|38
|8
|Ростов
|25
|37
|9
|Рубин
|25
|36
|10
|Ахмат
|26
|29
|11
|Пари Нижний Новгород
|26
|28
|12
|Балтика
|26
|26
|13
|Факел
|25
|26
|14
|Оренбург
|25
|26
| 15
Зона вылета
|Урал
|25
|24
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|19