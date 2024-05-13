Гаттузо может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Дата публикации: 13-05-2024

Тренерская карьера Дженнаро Гаттузо может продолжиться в Саудовской Аравии. Руководство «Аль-Таавуна» готово предложить итальянцу должность главного тренера. Информацией поделился Санти Ауна, представляющий ресурс «FootMercato».



Сообщается, что Гаттузо пока не принял предложение «Аль-Таавуна». Специалист должен ответить на него в скором времени.



С февраля 2024 года 46-летний коуч остается без работы. До этого он руководил «Марселем», куда пришел осенью 2023 года. В разные периоды своей карьеры Гаттузо сотрудничал с «Наполи», «Валенсией» и «Миланом».



В текущем сезоне «Аль-Таавун» по итогам 31 тура располагается на 4-й позиции в саудовской Про-лиге, имея в своем активе 52 набранных очка.