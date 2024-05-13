«Милан» предложит «Лейпцигу» 50 млн евро за Шешко

Дата публикации: 13-05-2024

В летнее межсезонье «Милан» может подписать Беньямина Шешко.



«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что у представителей «россонери» уже была встреча с агентами центрфорварда, по итогам которой клуб начал подготовку предложения для «РБ Лейпциг», владеющего правами на словенца. «Милан» готов выложить за футболиста 50 млн евро.



Другим претендентом на Шешко является «Арсенал». Чтобы опередить конкурента, гранд Серии А может улучшить предложение до 65 000 000 евро.



Ранее сообщалось, что 20-летним игроком сборной Словении также интересовались «Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси».



Контракт Шешко с «Лейпцигом» истекает в 2028 году. В этом сезоне на счету Беньямина 41 игра за «быков» (17 забитых мячей, 2 ассиста). Transfermarkt.de оценивает нападающего в € 40 млн евро.