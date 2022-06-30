01:53 ()
Свернуть список

«Челси» согласовал переход Рафиньи

Дата публикации: 30-06-2022

«Челси» продолжает активную работу по усилению состава в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился о подписании вингера «Лидса» Рафиньи.

Утверждается, что «Челси» заплатит за футболиста сборной Бразилии около 60-65 миллионов фунтов.

Рафинья представляет «Лидс» с осени 2020 года. В прошлом сезоне 25-летний бразилец провел 36 матчей, в которых он записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что руководство «синих» намерено обратиться к «Манчестер Сити» с новым предложением по трансферу Рахима Стерлинга, в котором заинтересован главный тренер команды Томас Тухель.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close