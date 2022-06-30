«Челси» согласовал переход Рафиньи

Дата публикации: 30-06-2022

«Челси» продолжает активную работу по усилению состава в ближайшее летнее трансферное окно.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился о подписании вингера «Лидса» Рафиньи.



Утверждается, что «Челси» заплатит за футболиста сборной Бразилии около 60-65 миллионов фунтов.



Рафинья представляет «Лидс» с осени 2020 года. В прошлом сезоне 25-летний бразилец провел 36 матчей, в которых он записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 ассиста.



Ранее сообщалось, что руководство «синих» намерено обратиться к «Манчестер Сити» с новым предложением по трансферу Рахима Стерлинга, в котором заинтересован главный тренер команды Томас Тухель.