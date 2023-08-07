Лукас Оласа стал игроком «Краснодара»

Дата публикации: 07-08-2023

«Краснодар» усилился Лукасом Оласой, ранее защищавшим цвета «Реала Вальядолид». С «быками» игрок заключил соглашение на 2 года с возможностью пролонгации на 1 сезон. Информация появилась на сайте «Краснодара».



По данным портала Transfermarkt.de, за уругвайца российский клуб заплатил 2 млн евро.



Оласа обучался футболу в структуре «Ривер Плейта», где впервые сыграл на профессиональном уровне. «Реал Сосьедад» выкупил права на защитника у «Бока Хуниорс» за 2 000 000 евро. В минувшем сезоне в активе Лукаса 23 встречи за испанскую команду (1 результативная передача).



Рыночный ценник на 29-летнего футболиста составляет 2,5 млн евро (Transfermarkt.de).



За национальную сборную Оласа провел 1 встречу, не отметившись голевыми действиями.