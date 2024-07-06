Килман перешел в «Вест Хэм» из «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 06-07-2024

«Вест Хэм Юнайтед» закрыл сделку по переходу капитана «Вулверхэмптона» Макса Килмана. Лондонцы подписали соглашение с защитником сроком на семь лет. Об этом рапортует пресс-служба «молотобойцев».



Согласно информации СМИ, сумма трансфера составила 47,5 млн евро.



Килман выступал за «волков» с лета 2018 года. В минувшей кампании счету футболиста 44 игры во всех соревнованиях, в которых он стал автором двух голов и одного ассиста.



Стоит отметить, что в конце мая «Вест Хэм» сообщил о назначении Хулена Лопетеги главным тренером команды. В период с 2022 по 2023 год испанский специалист работал с «Вулверхэмптоном».