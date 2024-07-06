14:42 ()
Свернуть список

«Брайтон» объявил о трансфере Виффера из «Фейеноорда»

Дата публикации: 06-07-2024

Хавбек «Фейеноорда» Матс Виффер продолжит карьеру в АПЛ. Официальный сайт «Брайтона» сообщает, что 24-летний футболист заключил контракт с «чайками» до лета 2029 года.

По данным «Transfermarkt», «чайки» заплатили за новичка 30 000 000 евро.

Матс является воспитанником «Твенте». За клуб из Роттердама он выступал на протяжении двух лет (2022-2024). В прошлом сезоне поучаствовал в 42 матчах (6 голов и 2 результативных паса).

С марта 2023-го опорник вызывается в сборную Нидерландов. В девяти встречах за национальную команду Виффер отличился одним забитым мячом.

Напомним, сезон-23/24 «Брайтон» завершил на 11-й строчке в турнирной таблице.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close