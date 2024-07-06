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В «Монако» высказались о возможном трансфере Микаутадзе

Дата публикации: 06-07-2024

Гендиректор «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал появившиеся в прессе слухи о возможном переходе центрфорварда «Метца» Жоржа Микаутадзе.

«Мы действительно хотим заполучить Микаутадзе. Надеемся, что в ходе переговоров сумеем оправдать ожидания «Метца», - цитирует функционера издание «Get French Football News».

Летом 2023-го футболист сменил «Метц» на «Аякс». Сумма трансфера – 16 млн евро. В январе этого года он вернулся в лагерь «тёмно-бордовых» на правах аренды. В 20 матчах Лиги 1 нападающий сумел отличиться 13 голами. По окончании сезона французский клуб выкупил Жоржа обратно за 13 миллионов евро.

Напомним, Микаутадзе является игроком сборной Грузии. Этим летом его национальная команда сумела добраться до 1/8 финала чемпионата Европы в Германии, а сам Жорж стал лучшим бомбардиром групповой стадии турнира (3 гола в трех встречах).

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