Зенит - Црвена Звезда 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
08 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Winline Летний Кубок РПЛ
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Црвена Звезда, которое состоится 08 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Летний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Владан Милоевич
История личных встреч
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|22.11.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|29.06.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июнь 2019
|1 : 0
|07.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Февраль 2018
|1 : 0
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|02.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 2
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|2 : 1
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|1 : 3
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|2 : 0
|25.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|4 : 1
|16.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 4
|12.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 2
|08.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Летнего кубка РПЛ: «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Црвена Звезда
|1
|3
|3
|Тальерес
|1
|0
|4
|Сочи
|2
|0