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Зенит - Црвена Звезда 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
08 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Winline Летний Кубок РПЛ
Зенит
Црвена Звезда

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Црвена Звезда, которое состоится 08 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Летний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Сербия Владан Милоевич
История личных встреч
23.03.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Црвена Звезда1 : 0Зенит
04.07.2023 Кубок PARI Премьер Црвена Звезда2 : 1Зенит
22.11.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит3 : 1Црвена Звезда
03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит2 : 1Црвена Звезда
29.06.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июнь 2019 Зенит1 : 0Црвена Звезда
07.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Февраль 2018 Зенит1 : 0Црвена Звезда
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит1 : 0
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Зенит1 : 0
02.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит5 : 2
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур 2 : 1Зенит
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Зенит1 : 3
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Црвена Звезда2 : 0
25.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Црвена Звезда4 : 1
16.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 4Црвена Звезда
12.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Црвена Звезда3 : 2
08.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 1Црвена Звезда
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Летнего кубка РПЛ: «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Црвена Звезда13
3 Тальерес10
4 Сочи20

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