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Болонья - Парма 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Болонья
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Парма, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Парма
Парма
34ИталияврФедерико Равалья
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
31НидерландызщСэм Бёкема
15ИталиязщНиколо Казале
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
80ИталияпзДжованни Фаббьян
21ДанияпзЙенс Одгор
9АргентинанпСантьяго Кастро
14АнглиянпСэмюэл Айлинг
31ЯпонияврДзион Судзуки
26ФранциязщВойо Кулибали
3ВенесуэлазщЙордан Осорио
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
16БельгияпзМандела Кейта
10ИспанияпзАдриан Бернабе
98РумынияпзДеннис Ман
27Бразилияпз Эрнани
22ИталиянпМаттео Канчелльери
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияФабио Пеккья
История личных встреч
07.02.2021Италия - Серия А21-й турПарма0 : 3Болонья
28.09.2020Италия - Серия А2-й турБолонья4 : 1Парма
12.07.2020Италия - Серия А32-й турПарма2 : 2Болонья
24.11.2019Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 2Парма
13.05.2019Италия - Серия А36-й турБолонья4 : 1Парма
22.12.2018Италия - Серия А17-й турПарма0 : 0Болонья
13.04.2014Италия - Серия А33-й турБолонья1 : 1Парма
30.11.2013Италия - Серия А14-й турПарма1 : 1Болонья
12.05.2013Италия - Серия А37-й турПарма0 : 2Болонья
22.12.2012Италия - Серия А18-й турБолонья1 : 2Парма
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 0Болонья
28.09.2024Италия — Серия А6-й турБолонья1 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур1 : 2Болонья
18.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБолонья0 : 0
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур2 : 2Болонья
30.09.2024Италия — Серия А6-й турПарма2 : 3
21.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 2Парма
16.09.2024Италия — Серия А4-й турПарма2 : 3
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 1Парма
24.08.2024Италия — Серия А2-й турПарма2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Удинезе713
3
Лига чемпионов
Ювентус612
4
Лига чемпионов
Милан611
5
Лига Европы
Торино611
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М611
7 Аталанта710
8 Эмполи610
9 Лацио610
10 Рома69
11 Верона79
12 Комо78
13 Фиорентина67
14 Болонья67
15 Лечче75
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Венеция74
20
Зона вылета
Монца63

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