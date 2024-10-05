Болонья - Парма 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
06 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Парма, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Парма
Парма
|34
|вр
|Федерико Равалья
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|21
|пз
|Йенс Одгор
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|14
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|28.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|13.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|13.04.2014
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|30.11.2013
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2013
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|22.12.2012
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Торино
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|6
|11
|7
|Аталанта
|7
|10
|8
|Эмполи
|6
|10
|9
|Лацио
|6
|10
|10
|Рома
|6
|9
|11
|Верона
|7
|9
|12
|Комо
|7
|8
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Болонья
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3