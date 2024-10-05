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Алания - Черноморец 06 Октября прямая трансляция

Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
06 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
Алания
Черноморец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Черноморец, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияСултан Хумидович Тазабаев
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
31.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турАлания1 : 2Черноморец
17.07.2023Россия - Мелбет Первая лига1-й турЧерноморец1 : 1Алания
16.11.2019ПФЛ - Юг18-й турЧерноморец0 : 1Алания
09.08.2019ПФЛ - Юг4-й турАлания1 : 2Черноморец
30.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур0 : 0Алания
26.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 1Алания
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур0 : 0Алания
14.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турАлания0 : 2
07.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турАлания1 : 1
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЧерноморец3 : 0
24.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала3 : 3 4 : 3Черноморец
20.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур1 : 2Черноморец
14.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турЧерноморец2 : 1
07.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й тур0 : 1Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1325
2
Повышение
Торпедо М1323
3
Стыковая зона
Урал1322
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1318
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 СКА-Хабаровск1316
10 Енисей1216
11 Нефтехимик1216
12 Сокол1215
13 Ротор1215
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1211
17
Зона вылета
Уфа1311
18
Зона вылета
Тюмень136

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