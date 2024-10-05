Алания - Черноморец 06 Октября прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
06 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Черноморец, которое состоится 06 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Султан Хумидович Тазабаев
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|31.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 2
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|16.11.2019
|ПФЛ - Юг
|18-й тур
|0 : 1
|09.08.2019
|ПФЛ - Юг
|4-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 2
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|3 : 3 4 : 3
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|13
|25
| 2
Повышение
|Торпедо М
|13
|23
| 3
Стыковая зона
|Урал
|13
|22
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|12
|20
|5
|Черноморец
|12
|20
|6
|Родина
|13
|18
|7
|Чайка
|12
|17
|8
|Сочи
|12
|17
|9
|СКА-Хабаровск
|13
|16
|10
|Енисей
|12
|16
|11
|Нефтехимик
|12
|16
|12
|Сокол
|12
|15
|13
|Ротор
|12
|15
|14
|КАМАЗ
|13
|15
|15
|Шинник
|12
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Уфа
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|13
|6