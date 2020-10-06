Страсбург - Ланс 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
06 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|4
|зщ
|Сайду Соу
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Брис Самба
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|18
|пз
|Анди Диуф
|22
|нп
|Уэсли Саид
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Уильям Стилл
История личных встреч
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|08.05.2017
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Реймс
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|6
|10
|7
|Нант
|6
|9
|8
|Страсбург
|6
|9
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ренн
|6
|7
|11
|Лион
|6
|7
|12
|Сент-Этьен
|7
|7
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Гавр
|6
|6
|15
|Осер
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3