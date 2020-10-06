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Страсбург - Ланс 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
06 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Страсбург
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 06 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
4ГвинеязщСайду Соу
23ФранциязщМамаду Сарр
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
8БразилияпзАндрей Сантос
26ФранцияпзДилан Баква
19ФранцияпзХабиб Диарра
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
30ФранцияврБрис Самба
29ПольшазщПшемыслав Франковски
24ФранциязщЖонатан Гради
25УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
3КолумбиязщДейвер Мачадо
14АргентиназщФакундо Медина
28ФранцияпзАдриен Томассон
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
18ФранцияпзАнди Диуф
22ФранциянпУэсли Саид
8АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
10.02.2024Франция - Лига 121-й турЛанс3 : 1Страсбург
29.09.2023Франция - Лига 17-й турСтрасбург0 : 1Ланс
07.04.2023Франция - Лига 130-й турЛанс2 : 1Страсбург
11.01.2023Франция - Лига 118-й турСтрасбург2 : 2Ланс
03.04.2022Франция - Лига 130-й турСтрасбург1 : 0Ланс
22.09.2021Франция - Лига 17-й турЛанс0 : 1Страсбург
21.03.2021Франция - Лига 130-й турСтрасбург1 : 2Ланс
09.01.2021Франция - Лига 119-й турЛанс0 : 1Страсбург
08.05.2017Франция - Лига 236-й турЛанс1 : 1Страсбург
10.12.2016Франция - Лига 218-й турСтрасбург3 : 1Ланс
29.09.2024Франция — Лига 16-й турСтрасбург1 : 0
21.09.2024Франция — Лига 15-й тур3 : 3Страсбург
15.09.2024Франция — Лига 14-й турСтрасбург1 : 1
30.08.2024Франция — Лига 13-й тур4 : 3Страсбург
25.08.2024Франция — Лига 12-й турСтрасбург3 : 1
28.09.2024Франция — Лига 16-й турЛанс0 : 0
21.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1Ланс
15.09.2024Франция — Лига 14-й турЛанс0 : 0
01.09.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 1Ланс
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 0Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ616
2
Лига чемпионов
Монако616
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль713
5
Лига Европы
Реймс611
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс610
7 Нант69
8 Страсбург69
9 Ницца68
10 Ренн67
11 Лион67
12 Сент-Этьен77
13 Брест66
14 Гавр66
15 Осер76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье64
18
Зона вылета
Анже73

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