Гагра - Дила 06 Октября прямая трансляция
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Дила, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Дила
Гори
История личных встреч
|03.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|24.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|29.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо Кт
|27
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|28
|55
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|27
|52
|4
|Динамо Бт
|28
|42
|5
|Динамо Тб
|28
|35
|6
|Самгурали
|28
|31
|7
|Колхети-1913
|28
|29
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|27
|26
| 9
Стыковая зона
|Телави
|28
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|27
|22