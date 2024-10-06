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Гагра - Дила 06 Октября прямая трансляция

06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 28-й тур
Гагра
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Дила, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Дила
Гори
История личных встреч
03.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур Дила0 : 0Гагра
21.04.2024 Грузия — Высшая лига 10-й тур Гагра0 : 1Дила
03.03.2024 Грузия — Высшая лига 1-й тур Дила2 : 0Гагра
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Дила1 : 0Гагра
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 0Дила
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Дила1 : 0Гагра
09.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 0Дила
01.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 0Дила
24.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила1 : 1Гагра
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Гагра1 : 0Дила
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 0
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Гагра
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 3
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 0 : 1Гагра
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Гагра1 : 3
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 2 : 2Дила
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Дила1 : 2
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Дила3 : 2
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Дила
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Дила1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2757
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2855
3
Квалификация Лиги конференций
Дила2752
4 Динамо Бт2842
5 Динамо Тб2835
6 Самгурали2831
7 Колхети-19132829
8
Стыковая зона
Гагра2726
9
Стыковая зона
Телави2824
10
Зона вылета
Самтредиа2722

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