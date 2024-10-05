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Фейеноорд - Твенте 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
06 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фейеноорд
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Твенте, которое состоится 06 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Твенте
Энсхеде
22ГерманияврТимон Велленройтер
30ШвейцариязщДжордан Лотомба
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
27НидерландыпзАнтони Миламбо
4Южная КореяпзХван Ин Бём
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
14БразилияпзИгор Пайшао
38ГананпИбрахим Осман
9ЯпониянпАясэ Уэда
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
2НидерландызщМес Хилгерс
17БельгиязщАлек ван Хоренбек
5НидерландызщБас Кюйперс
8НидерландызщЮри Регер
18НидерландыпзМихел Влап
14НидерландыпзСем Стейн
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
30ТуниснпСайфалла Лтайеф
10НидерландынпСэм Ламмерс
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
28.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турФейеноорд0 : 0Твенте
29.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турТвенте2 : 1Фейеноорд
29.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турТвенте1 : 1Фейеноорд
09.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турФейеноорд2 : 0Твенте
15.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турФейеноорд1 : 2Твенте
15.12.2021Кубок Нидерландов2-й раундТвенте2 : 1 ДВФейеноорд
28.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турТвенте0 : 0Фейеноорд
21.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турТвенте2 : 2Фейеноорд
20.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФейеноорд1 : 1Твенте
16.08.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиФейеноорд0 : 0Твенте
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 3Фейеноорд
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 1Фейеноорд
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турФейеноорд2 : 0
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турФейеноорд0 : 4
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур2 : 2Фейеноорд
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турТвенте1 : 1
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турТвенте1 : 0
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Твенте
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур0 : 5Твенте
17.09.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турТвенте2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар716
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт616
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте714
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс510
7
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд610
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта810
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Гронинген79
11 Хераклес79
12 НАК Бреда89
13 НЕК Неймеген87
14 ПЕК Зволле77
15 Фортуна77
16
Стыковая зона
Херенвен77
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк70

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