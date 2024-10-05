Фейеноорд - Твенте 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
06 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Твенте, которое состоится 06 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Твенте
Энсхеде
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|27
|пз
|Антони Миламбо
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|зщ
|Юри Регер
|18
|пз
|Михел Влап
|14
|пз
|Сем Стейн
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|16.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|6
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|7
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|5
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|6
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|8
|10
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Гронинген
|7
|9
|11
|Хераклес
|7
|9
|12
|НАК Бреда
|8
|9
|13
|НЕК Неймеген
|8
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|Фортуна
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|7
|0