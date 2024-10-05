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Хайденхайм - РБ Лейпциг 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
06 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хайденхайм
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Кевин Мюллер
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
3 Германия пз Ян Шёппнер
33 США пз Леннард Мэлони
10 Германия пз Пауль Ваннер
8 Бразилия пз Лео Шенца
18 Германия нп Марвин Пирингер
1 Венгрия вр Петер Гулачи
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
13 Австрия пз Николас Зайвальд
8 Мали пз Амаду Айдара
10 Нидерланды пз Хави Симонс
7 Норвегия нп Антонио Нуса
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Марко Розе
История личных встреч
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хайденхайм1 : 2РБ Лейпциг
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг2 : 1Хайденхайм
02.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур РБ Лейпциг3 : 1Хайденхайм
18.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хайденхайм1 : 1РБ Лейпциг
22.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Хайденхайм1 : 0РБ Лейпциг
06.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг1 : 1Хайденхайм
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Хайденхайм2 : 1
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 2Хайденхайм
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Хайденхайм0 : 3
13.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 4 : 2Хайденхайм
01.09.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Хайденхайм4 : 0
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур РБ Лейпциг2 : 3
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур РБ Лейпциг4 : 0
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 1РБ Лейпциг
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур РБ Лейпциг0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария513
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф512
3
Лига чемпионов
Фрайбург612
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг511
5
Лига Европы
Байер611
6
Квалификация Лиги конференций
Унион611
7 Боруссия Д610
8 Хайденхайм59
9 Штутгарт58
10 Майнц68
11 Вердер68
12 Вольфсбург67
13 Аугсбург67
14 Боруссия М66
15 Санкт-Паули64
16
Стыковая зона
Хоффенхайм53
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум61

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