Хайденхайм - РБ Лейпциг 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
06 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 06 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Хави Симонс
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Марко Розе
История личных встреч
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|02.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|22.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|06.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|13.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Байер
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|6
|11
|7
|Боруссия Д
|6
|10
|8
|Хайденхайм
|5
|9
|9
|Штутгарт
|5
|8
|10
|Майнц
|6
|8
|11
|Вердер
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|7
|14
|Боруссия М
|6
|6
|15
|Санкт-Паули
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|1