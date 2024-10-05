Айнтрахт Б - Ганновер-96 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Ганновер-96, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 1
|15.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|06.04.2014
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|08.11.2013
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|7
|17
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|8
|16
|4
|Магдебург
|7
|15
|5
|Ганновер-96
|7
|13
|6
|Гамбург
|7
|12
|7
|Кёльн
|8
|12
|8
|Эльверсберг
|8
|12
|9
|Герта
|7
|10
|10
|Нюрнберг
|8
|10
|11
|Гройтер Фюрт
|7
|9
|12
|Кайзерслаутерн
|8
|9
|13
|Ульм 1846
|8
|7
|14
|Шальке-04
|7
|7
|15
|Дармштадт 98
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Ян
|8
|4