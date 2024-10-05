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Айнтрахт Б - Ганновер-96 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
06 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Айнтрахт Б
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Ганновер-96, которое состоится 06 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б0 : 0Ганновер-96
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 0Айнтрахт Б
19.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Б1 : 0Ганновер-96
10.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-961 : 1Айнтрахт Б
06.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2Ганновер-96
03.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-964 : 1Айнтрахт Б
15.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Ганновер-961 : 0Айнтрахт Б
06.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Б2 : 2Ганновер-96
06.04.2014 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б3 : 0Ганновер-96
08.11.2013 Германия - Бундеслига 12-й тур Ганновер-960 : 0Айнтрахт Б
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Айнтрахт Б
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Б2 : 0
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Б1 : 2
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 5 : 0Айнтрахт Б
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ганновер-962 : 0
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 1Ганновер-96
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 1
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 0Ганновер-96
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-961 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Падерборн 07816
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ816
4 Магдебург715
5 Ганновер-96713
6 Гамбург712
7 Кёльн812
8 Эльверсберг812
9 Герта710
10 Нюрнберг810
11 Гройтер Фюрт79
12 Кайзерслаутерн89
13 Ульм 184687
14 Шальке-0477
15 Дармштадт 9886
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер85
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян84

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