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Монца - Рома 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Монца
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Рома, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Рома
Рим
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
32ИталияпзМаттео Пессина
14ИталияпзДаниэль Мальдини
10ИталиянпДжанлука Капрари
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
19ТурциязщЗеки Челик
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияАлессандро Неста
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
02.03.2024Италия - Серия А27-й турМонца1 : 4Рома
22.10.2023Италия - Серия А9-й турРома1 : 0Монца
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турМонца1 : 1Рома
30.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турРома3 : 0Монца
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 0Монца
26.09.2024Кубок Италии1/16 финалаМонца3 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й турМонца1 : 2
15.09.2024Италия — Серия А4-й турМонца1 : 1
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 2Монца
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 0Рома
29.09.2024Италия — Серия А6-й турРома2 : 1
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турРома1 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й турРома3 : 0
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур1 : 1Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Удинезе713
3
Лига чемпионов
Ювентус612
4
Лига чемпионов
Милан611
5
Лига Европы
Торино611
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М611
7 Аталанта710
8 Эмполи610
9 Лацио610
10 Рома69
11 Верона79
12 Комо78
13 Фиорентина67
14 Болонья67
15 Лечче75
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Венеция74
20
Зона вылета
Монца63

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