Монца - Рома 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
06 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Рома, которое состоится 06 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Рома
Рим
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|11
|нп
|Милан Джурич
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Иван Юрич
История личных встреч
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 0
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Торино
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|6
|11
|7
|Аталанта
|7
|10
|8
|Эмполи
|6
|10
|9
|Лацио
|6
|10
|10
|Рома
|6
|9
|11
|Верона
|7
|9
|12
|Комо
|7
|8
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Болонья
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3