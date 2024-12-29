«Манчестер Сити» определился с потенциальной заменой Уокера

Дата публикации: 29-12-2024

«Манчестер Сити» намеревается подписать Олу Айну. «Горожане» рассматривают правого защитника «Ноттингем Форест» в качестве потенциального сменщика для Кайла Уокера, пишет «The Sun».



Футболист устраивает Хосепа Гвардиолу, которому импонирует стиль игры Айны, способного закрыть оба фланга обороны. Трудовые отношения Олу с «лесниками» действуют до середины 2025 года, потому, начиная с января, «Сити» сможет начать диалог с защитником относительно условий его перехода ближайшим летом в ранге свободного агента.



В текущем сезоне на счету Айны 19 встреч в АПЛ (2 забитых мяча). Рыночная стоимость 28-летнего исполнителя составляет 14 млн евро (Transfermarkt.de).



За сборную Нигерии Айна провел 40 матчей.