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«Манчестер Сити» определился с потенциальной заменой Уокера

Дата публикации: 29-12-2024

«Манчестер Сити» намеревается подписать Олу Айну. «Горожане» рассматривают правого защитника «Ноттингем Форест» в качестве потенциального сменщика для Кайла Уокера, пишет «The Sun».

Футболист устраивает Хосепа Гвардиолу, которому импонирует стиль игры Айны, способного закрыть оба фланга обороны. Трудовые отношения Олу с «лесниками» действуют до середины 2025 года, потому, начиная с января, «Сити» сможет начать диалог с защитником относительно условий его перехода ближайшим летом в ранге свободного агента.

В текущем сезоне на счету Айны 19 встреч в АПЛ (2 забитых мяча). Рыночная стоимость 28-летнего исполнителя составляет 14 млн евро (Transfermarkt.de).

За сборную Нигерии Айна провел 40 матчей.

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