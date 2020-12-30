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Болонья - Верона 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
30 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Болонья
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Верона, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Верона
Верона
34 Италия вр Федерико Равалья
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
2 Швеция пз Эмиль Хольм
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
18 Италия пз Томмазо Побега
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
4 Австрия зщ Флавиус Данилюк
42 Италия зщ Диего Коппола
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
6 Франция пз Реда Белахьяне
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
20 Кипр пз Григорис Кастанос
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
23.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Болонья2 : 0Верона
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Болонья2 : 0Верона
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Верона0 : 0Болонья
21.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Верона2 : 1Болонья
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Болонья1 : 1Верона
21.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Болонья
13.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Болонья1 : 0Верона
17.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Верона2 : 2Болонья
16.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья1 : 0Верона
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Болонья1 : 1Верона
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Болонья
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Болонья1 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0Болонья
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Болонья
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Болонья4 : 0
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Верона0 : 1
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 3Верона
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Верона1 : 4
29.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 0Верона
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Верона0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1841
2
Лига чемпионов
Интер М1740
3
Лига чемпионов
Наполи1738
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Дженоа1819
11 Рома1719
12 Торино1719
13 Эмполи1819
14 Парма1818
15 Лечче1716
16 Комо1715
17 Верона1715
18
Зона вылета
Кальяри1814
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1810

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