Болонья - Верона 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
30 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Верона, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Верона
Верона
|34
|вр
|Федерико Равалья
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|2
|пз
|Эмиль Хольм
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|18
|пз
|Томмазо Побега
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|4
|зщ
|Флавиус Данилюк
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|17.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|17
|31
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|17
|23
|10
|Дженоа
|18
|19
|11
|Рома
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Эмполи
|18
|19
|14
|Парма
|18
|18
|15
|Лечче
|17
|16
|16
|Комо
|17
|15
|17
|Верона
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10