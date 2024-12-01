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Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 01 Января прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
01 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Сандерленд
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 01 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
АнглияКрис Уайлдер
История личных встреч
29.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Сандерленд
15.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турСандерленд1 : 2Шеффилд Юнайтед
17.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турШеффилд Юнайтед2 : 1Сандерленд
25.09.2019Англия - Кубок лиги3-й раундШеффилд Юнайтед0 : 1Сандерленд
26.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турШеффилд Юнайтед3 : 0Сандерленд
09.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСандерленд1 : 2Шеффилд Юнайтед
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур1 : 0Сандерленд
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур2 : 2Сандерленд
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турСандерленд2 : 1
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 3Сандерленд
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турСандерленд1 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турШеффилд Юнайтед1 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турШеффилд Юнайтед0 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур0 : 2Шеффилд Юнайтед
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турШеффилд Юнайтед2 : 0
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 1Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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