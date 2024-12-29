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«Ньюкасл» запросил за нападающего Исака рекордную для АПЛ сумму

Дата публикации: 29-12-2024

«Ньюкасл» согласен отпустить Александера Исака, но хочет хорошо заработать на нем. «The Telegraph» утверждает, что «сороки» оценили своего форварда в 181 млн евро. Если переход состоится, то он будет наиболее дорогой продажей и покупкой в истории АПЛ (при условии, что следующая команда шведа также будет из Англии).

Ранее СМИ писали об интересе к Исаку со стороны «Реала», «Арсенала», «ПСЖ» и «Ливерпуля».

Состав «Ньюкасла» швед пополнил в августе 2022 года, перебравшись из «Реала Сосьедад» за 70 000 000 евро. В текущем сезоне Исак принял участие в 16 играх, отметившись в них 8 забитыми мячами и 4 результативными пасами.

Transfermarkt.de оценивает шведа в 75 миллионов евро.

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