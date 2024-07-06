«Манчестер Юнайтед» разрешил Фернандешу вести переговоры с саудовскими клубами

Дата публикации: 06-07-2024

«МЮ» дал зеленый свет своему полузащитнику Бруну Фернандешу на трансфер в Саудовскую Аравию.



Как сообщает «TEAMtalk», игрок сборной Португалии находится в сфере интересов «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра». Сам 29-летний исполнитель склоняется к варианту с переходом в клуб из Эр-Рияда, чьи цвета защищает его звездный соотечественник Криштиану Роналду.



Фернандеш примкнул к «красным дьяволам» в январе 2020-го, перейдя из «Спортинга» за 65 миллионов евро. С тех пор он провел 233 поединка, забил 79 мячей и отдал 66 результативных передач.



Трудовой договор атакующего хавбека с командой Эрика тен Хага в силе до середины 2026 года. Эксперты портала «Трансфермаркт» оценивают Фернандеша в € 70 млн.