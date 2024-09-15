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Аль-Холуд - Аль-Наср 25 Октября прямая трансляция

25 Октября 2024 года в 18:05 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур
Аль-Холуд
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Холуд - Аль-Наср, которое состоится 25 Октября 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Паулу Дуарте
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
20.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 1 : 1Аль-Холуд
04.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 1 : 0Аль-Холуд
28.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Холуд2 : 4
19.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 0 : 1Аль-Холуд
15.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Холуд3 : 3Аль-Холуд
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 0 : 1Аль-Наср
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 1 : 2Аль-Наср
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Наср3 : 0Аль-Холуд
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Наср2 : 1
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль721
2 Аль-Иттихад718
3 Аль-Наср717
4 Аль-Шабаб815
5 Эр-Рияд713
6 Аль-Таавун711
7 Аль-Ахли710
8 Аль-Кадисия710
9 Аль-Ороба810
10 Аль-Иттифак710
11 Аль-Раед78
12 Аль-Халидж77
13 Дамак77
14 Аль-Вахда76
15 Аль-Холуд75
16
Зона вылета
Аль-Фейха75
17
Зона вылета
Аль-Охдуд74
18
Зона вылета
Аль-Фатех74

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