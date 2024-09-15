Аль-Холуд - Аль-Наср 25 Октября прямая трансляция
25 Октября 2024 года в 18:05 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Холуд - Аль-Наср, которое состоится 25 Октября 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Паулу Дуарте
|Луиш Каштру
История личных встреч
|20.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|2 : 4
|19.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|3 : 3
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|3 : 0
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|7
|21
|2
|Аль-Иттихад
|7
|18
|3
|Аль-Наср
|7
|17
|4
|Аль-Шабаб
|8
|15
|5
|Эр-Рияд
|7
|13
|6
|Аль-Таавун
|7
|11
|7
|Аль-Ахли
|7
|10
|8
|Аль-Кадисия
|7
|10
|9
|Аль-Ороба
|8
|10
|10
|Аль-Иттифак
|7
|10
|11
|Аль-Раед
|7
|8
|12
|Аль-Халидж
|7
|7
|13
|Дамак
|7
|7
|14
|Аль-Вахда
|7
|6
|15
|Аль-Холуд
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейха
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|7
|4