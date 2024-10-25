Как Астон Вилла выиграла Кубок чемпионов в 1982 году: 6 интересных фактов от 1xBet

Дата публикации: 25-10-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает историю самого сенсационного успеха Астон Виллы в ее истории.

Победитель-дебютант

Клуб из Бирмингема играет в Кубке/Лиге чемпионов впервые за 41 год. В сезоне 1981/1982 The Villans дебютировали в Кубке европейских чемпионов, выиграли его и благодаря этому прошли в следующий розыгрыш европейского клубного турнира №1.

Для Англии это были шестые подряд «Большие уши», но успех Астон Виллы все равно стал большой сенсацией. Астон Вилла считалась андердогом финала против Баварии, за которую играли такие легенды, как Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner и Klaus Augenthaler. Однако судьбу матча решил единственный гол, который на 67-й минуте забил Peter Withe после прострела Tony Morley.

Успешный помощник

Астон Вилла первой показала Англии, как сменить тренера по ходу сезона и выиграть европейский клубный турнир №1. 9 февраля 1982 года Ron Saunders покинул должность главного тренера из-за разногласий с руководством клуба относительно нового контракта. Именно этот специалист вытащил The Villans из Второго дивизиона и привел в 1981 году к титулу чемпиона после 71-летнего перерыва. Самых сложных соперников в Кубке чемпионов команда прошла уже под руководством Tony Barton, помощника Saunders. А этими оппонентами были не только Бавария в финале, но и киевское Динамо в 1/4, и Андерлехт в 1/2.

«Что это за парень в воротах?»

Астон Вилла пропустила 2 гола в 9 матчах победного розыгрыша Кубка Чемпионов, в том числе ни одного - в 5 матчах под руководством Tony Barton. Защита команды во главе с вратарем Jimmy Rimmer работала как часы. Но на 9-й минуте финала у The Villans возникла огромная проблема - основного голкипера из-за травмы пришлось менять. На поле вышел Nigel Spink, для которого это был второй матч за Астон Виллу. Первый он сыграл еще в 1979 году!

«У меня не было возможности нервничать. Я просто снял толстовку и был готов к работе. Я общался с некоторыми из болельщиков, которые побывали на том финале, и они говорили: «Мы не знали, кто ты, черт возьми, такой», - вспоминает Spink, который совершил несколько роскошных сэйвов и остановил звездную атаку Баварии.

Бетонные бутсы

Вингер Tony Morley объяснил неожиданную причину, которая могла помешать команде победить Баварию. «Многие не знают, что Вилла заключила сделку с Nike, чтобы надеть их бутсы на финал. Та обувь словно была сделана из бетона. Я их не носил – у меня и Гэри Шоу были свои спонсоры, – но у трех или четырех парней появились волдыри размером с яйцо. После игры я думал: «Из-за этого мы могли проиграть Кубок чемпионов».

Потерять и найти Кубок Чемпионов

В те годы футболисты не жили во дворцах и постоянно отмечали большие победы вместе с фанатами. Иногда это приводило к анекдотичным историям.

«Мы носили трофей по местным пабам и клубам болельщиков. Мы с Gordon Cowans были в гостинице Fox Inn, возле Tamworth. И вдруг раздался вопрос: «Куда делся Кубок европейских чемпионов?». Я был в полном шоке. Это были два или три часа абсолютного ада. Ребята разорвали меня на куски. «Ты единственный, кто выиграл Кубок европейских чемпионов и потерял его». Через несколько часов нам позвонили из полиции и сказали, что трофей нашелся. Мужчина забрал его из бара и поехал в Шеффилд, прежде чем сдаться», - вспоминает защитник Colin Gibson.

Быстрое падение с вершины

В период с 1981 по 1983 годы Астон Вилла выиграла чемпионат Англии, Кубок чемпионов, FA Charity Shield и European Super Cup. Символично, что только последний трофей покорился команде после возвращения в клуб Doug Ellis, которого не было 3 года. Новый председатель правления резко сократил расходы на зарплаты игроков и трансферы. Это было очень критично, ведь:

Астон Вилла стала чемпионом в 1981 году, задействовав всего 14 футболистов

В тренерском штабе чемпионов работали всего 3 человека

Зарплата Colin Gibson составляла всего 300 фунтов в неделю плюс бонусы и ведущий защитник был отнюдь не самым бедным в команде.

Doug Ellis был известен своей страстью к экономии, но в той ситуации у него были развязаны руки. Ведь Астон Вилла оказалась в огромных долгах из-за хищения средств со стороны предыдущего руководства на строительстве новой трибуны клубного стадиона. Ослабление состава привело к тому, что в 1987 году, всего через 5 лет после триумфа в Кубке чемпионов, Астон Вилла вылетела во Второй дивизион.

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