Каза Пия - Насьонал 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
25 Октября 2024 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Насьонал, которое состоится 25 Октября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|09.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 5 ДВ
|25.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
|01.12.2019
|Португалия - Сегунда
|11-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 5
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|24
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|8
|21
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|8
|15
|5
|Витория Гимарайнш
|8
|14
|6
|Брага
|8
|14
|7
|Фамаликан
|8
|13
|8
|Морейренсе
|8
|11
|9
|Жил Висенте
|8
|10
|10
|АВС
|8
|9
|11
|Каза Пия
|8
|8
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Арока
|8
|7
|14
|Боавишта
|8
|6
|15
|Эшторил
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|8
|4