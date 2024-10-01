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Каза Пия - Насьонал 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
25 Октября 2024 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Каза Пия
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Насьонал, которое состоится 25 Октября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Насьонал0 : 0 6 : 5Каза Пия
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Каза Пия2 : 5 ДВНасьонал
25.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Каза Пия2 : 3 ДВНасьонал
01.12.2019 Португалия - Сегунда 11-й тур Каза Пия0 : 1Насьонал
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 5Каза Пия
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 0Каза Пия
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 1
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Каза Пия
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Каза Пия3 : 1
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 2 : 1Насьонал
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Насьонал
20.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Насьонал
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Насьонал2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг824
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту821
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара815
5 Витория Гимарайнш814
6 Брага814
7 Фамаликан813
8 Морейренсе811
9 Жил Висенте810
10 АВС89
11 Каза Пия88
12 Риу Аве88
13 Арока87
14 Боавишта86
15 Эшторил86
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе84

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