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Удинезе - Кальяри 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Удинезе
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 25 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
40 Нигерия вр Мадука Окойе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
22 Бразилия нп Бреннер
17 Италия нп Лоренцо Лукка
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
24 Аргентина зщ Хосе Паломино
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
19 Италия пз Надир Цортеа
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Давиде Никола
История личных встреч
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Удинезе1 : 1Кальяри
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе1 : 2 ДВКальяри
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри0 : 0Удинезе
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе5 : 1Кальяри
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 4Удинезе
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Удинезе0 : 1Кальяри
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Кальяри1 : 1Удинезе
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри0 : 1Удинезе
21.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе2 : 1Кальяри
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри1 : 2Удинезе
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Удинезе
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Удинезе1 : 0
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе2 : 3
25.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе3 : 1
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 3 : 0Удинезе
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Кальяри3 : 2
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1Кальяри
30.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 3Кальяри
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Кальяри1 : 0
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Кальяри0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи819
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Ювентус816
4
Лига чемпионов
Милан814
5
Лига Европы
Аталанта813
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе813
7 Фиорентина813
8 Лацио813
9 Торино811
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо89
13 Болонья89
14 Кальяри89
15 Верона89
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче85
20
Зона вылета
Венеция84

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