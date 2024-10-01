Удинезе - Кальяри 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кальяри, которое состоится 25 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Кальяри
Кальяри
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|22
|нп
|Бреннер
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|24
|зщ
|Хосе Паломино
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Давиде Никола
История личных встреч
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 4
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|8
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|8
|13
|7
|Фиорентина
|8
|13
|8
|Лацио
|8
|13
|9
|Торино
|8
|11
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Верона
|8
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4